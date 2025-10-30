Haberler

Akıncılar Belediyesi Yeni Araçlarla Filosunu Güçlendirdi

Güncelleme:
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediyenin araç filosuna katılan yeni tır ve otomobillerin tanıtımını yaptı. Sevinç, hizmet kapasitesini artırmak için yeni araç alımlarının süreceğini açıkladı.

Akıncılar Belediyesi araç filosuna kattığı tır ve otomobilin tanıtımını yaptı.

Belediye Başkanı Murat Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeni araçların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de yeni araç alımlarımız sürecek." dedi.

Yeni alınan araçların belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
