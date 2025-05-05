Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Akıncılar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Akıncılar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç'in başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı hesapları, çeşitli projeler ve sokak hayvanları konuları ele alındı. Sevinç, ilçenin yaşam kalitesini artırmak için projelere devam edeceklerini vurguladı.

Akıncılar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılı kesin hesapları, geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılacak işler ile sokak hayvanları ıslahı konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Sevinç, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Akıncılar Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamak için projelerine devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho dahil bütün takımı gönderiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.