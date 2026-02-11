Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten TBMM'deki yemin törenine ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Yemin töreninde destek veren milletvekillerine teşekkür etti ve adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirterek, "Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

