Adalet Bakanı Gürlek'ten TBMM'deki yemin törenine ilişkin açıklama Açıklaması

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."