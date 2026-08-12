BARTIN'da Dış Cephe Çalışanı Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

BARTIN'ın Ulus ilçesinde binanın dış cephe giydirme işinde çalışırken akıma kapılan Hasan Küçük (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Bir binanın dış cephe giydirme işini yapan Hasan Küçük, akıma kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün Kahramanmaraş'tan Ulus'a çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı