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Akıldan Kalbe Filmi Berlin Film Festivali'nde Gösterilecek

Akıldan Kalbe Filmi Berlin Film Festivali'nde Gösterilecek
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Özer Feyzioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Akıldan Kalbe' filmi, 17 Şubat'ta Uluslararası Berlin Film Festivali'nde özel gösterimde izleyiciyle buluşacak. Film, aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelesini işliyor.

"Akıldan Kalbe" filmi, 17 Şubat'ta Uluslararası Berlin Film Festivali'nde özel gösterimde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde, Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler rol aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği yapım, Uluslararası Berlin Film Festivali'nin "European Film Market" etkinlikleri kapsamında gösterilecek.

Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu filmin senaryosunu, Feyzioğlu ile Avni Tuna Dilligil kaleme aldı.

Sinehane ve Üs Yapım ile Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan filmde Kerem Alışık, alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan, dışarıdan sert ve inatçı gibi görünen, fakat özünde şefkatli "Sadık" karakterini canlandırıyor.

Aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelesini aktaran yapım, hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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