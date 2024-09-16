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Akhisar'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 84 yaşındaki sürücü Mustafa Tatlı'nın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayda, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Tatlı'nın (84) kullandığı traktör Kadıdağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel

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