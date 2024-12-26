Akhisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen 'şok asayiş ve huzur' uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen "şok asayiş ve huzur" uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel