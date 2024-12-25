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Akhisar'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 12 Gözaltı

Akhisar'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 12 Gözaltı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma, kavgaya müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Beyoba Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada, H.P. bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda iki aileden 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında güvenliğin sağlanması için komando ekipleri de önlem aldı.

Yaralılardan H.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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