Haberler

Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bir bıçaklı kavgada 45 yaşındaki Sadullah Şimşek hayatını kaybetti. S.D. adlı zanlı, olaydan sonra yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyoba Mahallesi'nde S.D. (23) ile Sadullah Şimşek (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., Şimşek'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaydan sonra uzaklaşan zanlı S.D. Reşatbey Mahallesi'nde bir takside yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi

Okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi