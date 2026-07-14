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Depremde Yıkılan Akgül Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu, 1 Yılı Aşkın Süredir Gelmedi

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 15 kişinin öldüğü Akgül Apartmanı davasında, talep edilen bilirkişi raporu 1 yılı aşkın süredir gelmedi. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 15 kişinin hayatını kaybettiği Akgül Apartmanı davasında, 2'nci duruşmada talep edilen bilirkişi raporu, aradan 6 celse ve 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen gelmedi. Bir sonraki duruşma, 19 Ekim'e ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

1 YILI AŞKIN SÜREDİR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

19 Mart 2025'te görülen ikinci duruşmada yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Aradan 6 celse ve 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen rapor hala gelmedi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler ile avukatları katılırken, sanıklar ve avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, sanıkların kusur durumunun tespiti amacıyla beklenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini söyledi.

"GEREKLİ TEKİT YAZILSIN" TALEBİ

Müşteki avukatı Yusuf Özperçin, bilirkişi raporunun uzun süredir gelmediğine dikkati çekerek, "Bu nedenle gerekli tekit yazılarının yazılmasını ve dosyanın ivedi şekilde tekerrür ettirilmesini istiyoruz" dedi. Bir diğer müşteki avukatı da, "Dosyanın bir yıldan fazladır bilirkişi incelemesinde olması, dosyanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vermiştir. Bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA
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