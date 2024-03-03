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Akdeniz'in Hatay kıyılarında ölü denizanaları kıyıya vurdu

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Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı. Denizanalarının artışının sebebi küresel iklim değişikliği ve balıkçılık açısından ciddi bir sıkıntıya neden olabilir.

Akdeniz'in Hatay kıyılarında ölü denizanaları kıyıya vurdu

HATAY - Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı.

Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta itibariyle ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinde de sahil ölü denizanalarıyla kaplandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde kıyıya vuran denizanaları gözle görülür seviyede arttı.

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, deniz analarının balık yumurtalarını ve balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek "Günümüzde küresel iklim değişikliği etkisini her zamankinden daha fazla göstermeye başladı. Bugün Samandağ sahillerinde sahil boyunca denizanaları kıyıya vurmuş durumda. Bu sadece bizim sahile özgü bir durum değil. Bunun dışında diğer sahillerde de aynı şeyi görebiliyoruz. Bunun sebebi küresel iklim değişikliği, deniz yüzeyinin ısınmasıyla birlikte bu canlıların sayısı arttı. Tabi bu bizim önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum. Çünkü denizanaları özellikle balık yumurtalarını ve yavrularını yiyor. Bu balıkçılık açısından ciddi bir sıkıntıya neden olabilir. Bize onun dışında özellikle turizm bölgelerinde denizanalarının çok fazla olması turizm faaliyetlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkileyecek bir durum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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