Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem / Haber eklendi
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede, saat 11.25'te ve 8.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede saat 11.25'te meydana gelen deprem, yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Haber: Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı