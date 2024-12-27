Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Yükselen Dalga Boyu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte denizde dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerinin halatlarını sağlamlaştırma önlemi aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel