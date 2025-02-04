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Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti

Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, dalga boyunu yaklaşık 4 metreye çıkardı. Kıyıdaki istinat duvarlarını aşan dalgalar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar önlemler aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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