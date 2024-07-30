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Akçakoca'da Haşemayla Havuza Girmeye Çalışan Kadının Engellenmesi İnsan Hakları İhlali

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AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Akçakoca'da haşemayla havuza girmeye çalışan bir kadının engellenmesinin insan hakları ihlali olduğunu belirtti. Yalçın, toplumda bazı dışlayıcı insan profillerinin başkalarının giyim kuşamına saygı duymayı öğrenemediğini vurguladı ve bu tür ayrımcılıklara müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Akçakoca'da vatandaşın haşemayla havuza girmeye çalışmasının birileri tarafından hakaretamiz bir şekilde engellenmesinin, insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Yalçın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, site sakini kadının, haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Görmeye alışkın olmadığımız bir resim değil" ifadesini kullanan Yalçın, maalesef toplumda bazı dışlayıcı insan profillerinin, başkalarının giyim kuşamına hala saygı duymayı öğrenemediğini vurguladı.

Toplumda o eski alışkanlıkları sık sık karşı tarafa hissettiren grupların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunun sağı solu, önü arkası yok. İnsanlara kılık kıyafetleri üzerinden müdahale edilmesi prensip olarak kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir insanın haşemayla havuza girmeye çalışması birileri tarafından hakaretamiz bir şekilde engelleniyorsa bu açık bir insan hakları ihlalidir. Kılık kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramıştır. Maalesef devletimiz bu konuda kendisini düzeltmiş olmasına rağmen toplumumuzun bazı kesimleri hala bu yeni siyasi ve toplumsal gerçekliğe ayak uydurmuş değil. İnsanlara yönelik bu saldırıları çeşitli zeminlerde gerçekleştiriyorlar. Bu konuda ciddi bir çalışma, bilinçlenme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunların sayısının çok olduğunu söyleyemeyeceğim ama hala içimizde hazımsızlık gösteren insanların olduğunu biliyoruz. Ama bunlara müsaade etmemek lazım."

Hasan Basri Yalçın, insan haklarının öncelikli olduğu, demokratik, insanların kılık kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir ülkede yaşanıldığını ifade ederek, "Devletimiz, anayasamız, hukukumuz bunu koruyor. İnsanların da birbirlerine en azından bu saygıyla yaklaşmasını bekliyoruz. Bu tür bir davranış gerçekten sadece kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramışsa vatandaşımıza geçmiş olsun diliyorum. Bunu yapanı da kınıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Basri AK Parti Akçakoca İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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