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Akçakoca'da Geleneksel Mevlit Programı Düzenlendi

Akçakoca'da Geleneksel Mevlit Programı Düzenlendi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Tarihi Hemşin Köyü Cuma Camisi'nde, tarihine uygun bir mevlit programı gerçekleştirildi. Katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuma ve dua etkinliklerinin yanı sıra cami hakkında bilgi alıp, açık hava müzesindeki eski tarım aletlerini inceledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Tarihi Hemşin Köyü Cuma Camisi'nde geleneksel mevlit programı düzenlendi.

1865 yılında birinci katı taş işçiliği, ikinci katı ise çantı tekniğiyle inşa edilen camide, Hemşin Köyü Tarihi Cuma Camisi Yaşatma Derneği ve muhtarlık tarafından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar, cami hakkında yetkililerden bilgi aldı, avluda bulunan açık hava müzesinde yer alan eski tarım aletleri ve araç gereçleri inceledi.

Köy muhtarı Faik Ustabaş, programa katılımın yoğun olduğunu ve etkinliği her sene yapmak istediklerini belirterek, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel

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