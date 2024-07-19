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Akçakoca'da binlerce kişiye aşure ikram edildi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, cuma namazı sonrasında binlerce kişiye aşure ikramında bulundu. Aşure ayı Muharrem ayının 10. günü olan bu özel günde, Erbaş ve Aslan aşure kazanlarının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Akçakoca'da binlerce kişiye aşure ikram edildi

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aslan vatandaşlara aşure ikram etti

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan birlikte vatandaşlara aşure ikramı yaptılar.

Muharrem ayı nedeniyle, Düzce'nin bir çok noktasında aşure ikramında bulundu. Akçakoca ilçesinde Cuma namazı çıkışında Merkez Cami avlusunda düzenlenen aşure ikramına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Selçuk Aslan'da katıldı. Erbaş ve Aslan, aşure kazanlarının başına geçerek binlerce kişiye aşıra doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aşure ayı Muharrem ayının 10. Günü. Bizim medeniyetimizde geleneğimizde aşure günüdür. O gün ve önceki gün genelde oruç tutulur. Bugün biz hem Cuma gününü hem aşure gününü hamdediyoruz. Kardeşlerimizle birlikte Cuma namazımızı kıldık. Cenabı Hak hayırlı uğurlu etsin. Nice aşure günlerine hepimizi ulaştırsın inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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