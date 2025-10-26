Akçakoca Açıklarında Yunusların Görüntüleri
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında dronla görüntülenen yunuslar, su yüzeyinde grup halinde görüldü ve denizde bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldular.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar görüntülendi.
Karaburun ve Melenağzı açıklarında 3 yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.
Bir süre denizde oynayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel