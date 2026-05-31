Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 otomobil zarar gördü.

Adnan Menderes Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yerine, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Saldırıda mermilerin isabet ettiği iş yeri ile dükkanın önünde bulunan 5 otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin önüne gelen beyaz otomobilden inen şüphelinin, silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.