Akçakale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Tatlıkuyu Mahallesinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda ağır yaralanan İ.Y. çevredekiler tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel