Akaryakıt İstasyonunda Yakıt Dolduran Robot

1. Yakıt dolduran robotun çeşitli görüntüleri

Akaryakıt sırası beklemek artık tarihe karışıyor. Çin'in Changsha kentindeki bir akaryakıt istasyonunda akıllı bir robot hizmete alındı. Böylece tüm yakıt doldurma süreci, sadece iki dakika içinde tamamlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

(XHTV)