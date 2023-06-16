AK Partili belediye başkanının yaralandığı kaza kamerada

Pop sanatçısı ile belediye başkanını taşıyan otomobile tır çarptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da belde belediye başkanı ile aynı araçta bulunan yerel pop müzik sanatçısı Alp Güvenir'in yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., yönetimindeki 03 KV 490 plakalı tır kavşakta H.A.G., yönetimindeki 03 AS 360 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Bolvadin'in Dişli beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Süreyya Güvenir yaralanırken, araç şoförü H.A.G. ve Afyonlu yerel pop sanatçısı Alp Güvenir kazayı yara almadan atlattı. Başkan Güvenir, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardında jandarma tarafından inceleme başlatırken, Başkan Güvenir'in yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntüde kavşağa giren tırın büyük bir hızla başkan Güvenir'in bulunduğu araca çarpıp bir kaç metre sürüklediği görülüyor.