AK Parti Yetkilisi Bozkurt'ta İncelemelerde Bulundu

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı ziyaret etti.

Yanık, ziyarette, Kirazoğlu'na ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Bozkurt ilçesinde yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Kirazoğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren eşlik etti.