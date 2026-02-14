Haberler

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Güncelleme:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun, dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.

Köseoğlu'nun babası Ali Sula için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Köseoğlu'nun babası Ali Sula için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı.

Sula'nın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Maçka ilçesindeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
