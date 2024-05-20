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AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu

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AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu. Mumcu, helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefat haberini büyük bir tevessü ile öğrendiğini belirtti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İl Başkanı Mumcu, Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmelere yer verilen Mumcu, helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefat haberini büyük bir tevessü ile öğrendiğini belirtti.

Mumcu, iki ülke arasında ki dostluk neticesinde vefat haberlerinin kendilerini derinden etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki İran halkı yaşanan bu kazanın ortaya çıkartabileceği durumların üstesinden gelecek ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri görevlerinin başlarında olacaklardır. Tüm İran halkına en kalbi duygularım ile baş sağlığı diliyor, İran'ın ve İran halkının yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Yazılan her bir kelam iki ülkenin dost ve kardeşlik bağlarına atılmış birer düğümdür, beraberce inşa edeceğimiz iyi günlerin anısına kötü günlerimizde omuz omuzayız."

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Emir Abdullahiyan İbrahim Reisi Helikopter AK Parti Trabzon İran Diplomasi Politika Güncel Haberler

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