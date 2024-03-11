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AK Parti Susuz Belediye Başkan Adayı Murat Uray Trafik Kazasında Yaralandı

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AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Uray, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Ak Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı.

Murat Uray idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars- Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Uray yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uray, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı partililer, Uray'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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