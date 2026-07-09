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Ak Parti Sözcüsü Çelik: "'emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol' Hakikatini Dillendiren Herkese Selam Olsun"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın indirilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın indirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin yer aldığı pankartın indirilmesine tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz varolsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."

Kaynak: ANKA
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