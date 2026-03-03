Ak Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail'de Cnn Türk Ekibinin Gözaltına Alınması Basın Özgürlüğüne Saldırıdır"

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır" dedi.

Ömer Çelik, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk ekibine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

