Haberler

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda düzenlenen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti İl Koordinatörü Ferhat Dağ, İl Başkanı Muammer Sancar, partililer, mahalle ve köy muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Adem Çalkın, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Kars'ı her alanda geliştirmek adına gece gündüz demeden çaba gösterdiklerini dile getiren Çalkın, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış'ımızın sorunlarını tek tek çözmeye başladık. Sayın Valimiz, Kaymakamımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz, ilçe başkanımız, encümenlerimiz ve muhtarlarımızla beraber gücümüzün yettiğince problemleri çözmeye devam edeceğiz. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun. Rabbim öncelikle İslam alemine birlik beraberlik versin, yeniden bir diriliş nasip etsin. Türkiyemizi yeniden İslam'ın sancaktarı eylesin." diye konuştu.

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan da katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!