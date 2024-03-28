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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir, Makam Odası Kapısını Sökeceğini Açıkladı

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, seçilirse makam odası kapısını söktüreceğini bildirdi.

Büyüközdemir, yaptığı açıklamada, seçimi kazanması halinde belediye başkanlığı makamının, vatandaşların evi olacağını belirtti.

Projelerine değinen Büyüközdemir, şunları kaydetti:

"Nasıl ki evinize çekinmeden giriyorsanız, inşallah benim yanıma da aynı şekilde kapıyı çalmadan girebileceksiniz. Belediye başkanı olduğum takdirde Safranbolu'ya yapacağım ilk hizmet, belediye başkanının makam kapısını sökmek olacak. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle yapacağımız yeni belediye binasında da belediye başkanının makam kapısı olmayacak. Belediyeye gelen hiç kimse azarlanmayacak, ötekileştirilmeyecek. Evinize gelmiş gibi hissedeceksiniz. Güler yüzle karşılanıp, tatlı dille ağırlayıp, aynı şekilde güler yüzle uğurlanacaksınız. Sizin sorunlarınızı dinleyecek, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda olacağıma söz veriyorum."

Büyüközdemir, çalışmak için seçime 6 ay kalmasını beklemeyeceğini vurgulayarak, Safranbolu'ya vadettikleri projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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