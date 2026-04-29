AK Partili Yıldız: Türkiye, Erdoğan'ın liderliğiyle savaşlardan uzak durdu

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ferasetli politikaları ve savunma sanayindeki gelişmeler sayesinde bölgesinde yaşanan savaşlardan uzak durduğunu ve arabulucu rolü üstlendiğini dile getirdi.

Partisinin Polatlı İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Zeynep Yıldız, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları ve dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında dengeli bir politika izlediğini, bu sayede çatışmalardan uzak kalarak arabulucu bir konuma geldiğini ifade etti.

Yıldız, "Zor zamanlardan geçiyoruz ama Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın ferasetli liderliğiyle biz bu zor zamanları bertaraf edeceğiz." dedi.

Diplomatik girişimlere de işaret eden Yıldız, Antalya Diplomasi Forumu gibi platformlarda Türkiye'nin uluslararası alanda aktif rol üstlendiğini belirterek, ekonomik ve siyasi süreçlerin yönetilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.