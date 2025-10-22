Haberler

AK Parti Ordu İl Başkanlığına Samet Özdemir Atandı

AK Parti Ordu İl Başkanlığına Samet Özdemir Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ordu İl Başkanlığı, Selman Altaş'tan Samet Özdemir'e devredildi. Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özdemir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Ordu İl Başkanı olarak atanan Samet Özdemir, görevi Selman Altaş'tan devraldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, partide görev alan herkesin bayrağı güzel yerlere taşıdığını söyledi.

Ordu'nun siyasi tecrübesinin yüksek bir il olduğunu belirten Güler, "Güçlü bir ekip olarak çalışmaları birlikte yapacağız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Herkesi kucaklayacağız. Sevgiyi büyüteceğiz ve her şeyi sevginin içinde tutacağız." dedi.

Samet Özdemir ise kutlu yürüyüşün neferleri olarak dün olduğu gibi bugün de aynı inanç, kararlılık ve azimle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Görevi her ne olursa olsun, en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin bu davanın bir yapı taşı olduğuna işaret eden Özdemir, "İnanıyorum ki birlikteliğimizin gayreti ve samimiyeti ile Ordu teşkilatı, bu davaya en güçlü şekilde destek vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Selman Altaş da çalışma fırsatı bulduğu herkese teşekkür ederek, Özdemir'e görevinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından Altaş, Özdemir'e çiçek sundu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.