AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin Görevini Bıraktı

Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, görevini bıraktığını açıkladı.

Laçin, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir onur ve gururla yürüttüğü AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevinden, kendi takdiri ve genel merkezin bilgisi dahilinde ayrıldığını bildirdi.

Görevi devraldığı ilk günden itibaren Muğla ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük şeref bildiğini belirten Laçin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla omuz omuza çalışarak ilçelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verdik, çözüm üretmeye gayret ettik. Her adımda, milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak hareket ettik. Elbette bu bir veda değil. AK Parti ailesinin bir neferi olarak her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim."