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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever Gülnar'da Temaslarda Bulundu

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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu. Sever, Gülnar Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile görüştü, muhtarlarla bir araya geldi ve partiye katılanlara rozet taktı. Ayrıca ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi ve oda başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

Sever, programları kapsamında, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.

Daha sonra Gülnar Öğretmenevi'nde muhtarla bir araya gelen Sever, burada katılımcılarla görüştü.

Sever, buradaki programının ardından partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partiye katılan 104 kişiye rozet taktı.

Partililere hitap eden Sever, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sever, ilçedeki oda başkanlıklarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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