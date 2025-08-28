AK Parti Milletvekilleri Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Milletvekilleri Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, çeşitli köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylülerin talepleri dinlenirken, yatırımlar ve asfalt çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Merkez ilçeye bağlı Güneşli, Kadıköy, Kale, Saitler, Gölveren, Ödemiş, Kahyalar, Tandır, Karaşar, Ortaca, Merterler, Kamış, Davutlar ve Üçbaş köylerini ziyaret eden Şahin ile Keskinkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylülerin talep ve önerilerini dinleyen heyet, yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Heyet İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını da inceledi.

Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
