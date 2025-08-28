AK Parti Milletvekilleri Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Merkez ilçeye bağlı Güneşli, Kadıköy, Kale, Saitler, Gölveren, Ödemiş, Kahyalar, Tandır, Karaşar, Ortaca, Merterler, Kamış, Davutlar ve Üçbaş köylerini ziyaret eden Şahin ile Keskinkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylülerin talep ve önerilerini dinleyen heyet, yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Heyet İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını da inceledi.

Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.