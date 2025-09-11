Haberler

AK Parti Milletvekilleri Eflani'de Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekilleri Eflani'de Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eflani ilçesinde çeşitli köyleri ziyaret ederek projelerini anlattı ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eflani ilçesinde köy ziyaretleri yaptı.

Soğucak, Bağlıca, Kutluören, Ovaçalış, Karataş, Hacışaban, Ovaşeyhler ve Akçakese köylerine giden Şahin, vatandaşlara projelerinden bahsetti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şahin, her köye hizmet götürmek için azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Koltucak, Halkevli, Mülayim, Başiğdir, Abakolu, Bostancı ve Çemçi köylerini ziyaret eden Keskinkılıç da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını anlattı.

Keskinkılıç, muhtarların taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
