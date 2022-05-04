AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi

ARABAN, GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde Antep fıstığı bahçelerini gezerek incelemede bulundu. Partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere Araban'a gelen Erdoğan, Elif, Hisar, Akbudak kırsal mahallelerindeki fıstık bahçelerini gezerek üreticilerle görüştü. B

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığının durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, bu yıl fıstığın var senesi olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, üreticilerin her hangi bir olumsuz doğa olayıyla karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde ürünlerini hasat etmelerini temenni etti.