AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi - Haberler

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AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde Antep fıstığı bahçelerini gezerek incelemede bulundu.

ARABAN, GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde Antep fıstığı bahçelerini gezerek incelemede bulundu. Partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere Araban'a gelen Erdoğan, Elif, Hisar, Akbudak kırsal mahallelerindeki fıstık bahçelerini gezerek üreticilerle görüştü. B

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığının durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, bu yıl fıstığın var senesi olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, üreticilerin her hangi bir olumsuz doğa olayıyla karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde ürünlerini hasat etmelerini temenni etti.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

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