AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, sulama sezonuna ilişkin değerlendirme

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de bu yıl 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine katkı sağlanacağını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere desteklerde bulunulduğunu belirtti.

Mersin'in yaş sebze, meyve, narenciye ve bakliyat ihracatında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Yılmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kentte yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını, tarımda su tasarrufunun sağlandığını, çiftçilerin kazançlarının artırıldığını ve ülke tarımına büyük katkı sunulduğunu bildirdi.

Mersin'e 8 baraj ve 11 gölet inşa edildiğini, 13 baraj ve 8 gölet inşaatının da devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "İlimizde 2022 sulama sezonunda 700 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak. 717 bin 560 dekar arazide yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.