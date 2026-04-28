Ak Parti Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesir Macunu Hediye Etti

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manisa'nın mesir macununu hediye etti. Yenişehirlioğlu, "Memleketimizin en önemli kültürel miraslarından biri olan mesir macunumuz, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle şifa ve bereketin sembolü; birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun da en güzel temsilidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, asırlardır köklü bir geleneğin simgesi olan Manisamızın mesir macununu takdim ettik. Memleketimizin en önemli kültürel miraslarından biri olan mesir macunumuz, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle şifa ve bereketin sembolü; birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun da en güzel temsilidir. Bu vesileyle Manisamıza ve kıymetli hemşehrilerimize selamlarını ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza hüsnükabullerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: ANKA
