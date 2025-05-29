AK Parti'li Sırakaya, Solingen faciasında yaşamını yitirenleri andı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Mölln ve Solingen'de yanan sadece bir ev değil insanlığın vicdanı, Halle ve Hanau'da kurşunlara hedef olan sadece canlar değil toplumsal barıştı." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından, Solingen faciasında yaşamını yitirenler ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce katledilen vatandaşlar için anma mesajı paylaştı.

Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını, 2000-2006 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi hedef alan terör örgütü NSU'nun alçak saldırılarının yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirten Sırakaya, "Solingen'i unutmadık, NSU'yu da unutturmayacağız." açıklamasını yaptı.

Sırakaya, mesajında şunları kaydetti:

"1993'te Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından yakılarak şehit edilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını bir kez daha lanetliyor, aynı acıyı bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Ne yazık ki bu facianın ardından yaşanan NSU cinayetleri, ırkçılığın acımasız, alçak ve lanet yüzünün kurumsal boyutlarını gözler önüne sermiştir. Almanya'daki yetkili makamların vatandaşlarımızı hedef alan bu karanlık dönemi aydınlatma konusundaki cılız iradesi, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki toplumsal güveni zedelemeye devam etmektedir."

Ak Parti'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olmaktan, haklarını savunmaktan asla geri durmadığına dikkati çeken Sırakaya, şöyle devam etti:

"Irkçılık ve nefret suçlarının Avrupa'da halen en büyük tehditlerden birisi olduğunun bilincinde olan bir anlayışla, insanlık onuru ve vicdanı adına ırkçılığa, İslam düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz tüm platformlarda devam edecek. Mölln ve Solingen'de yanan sadece bir ev değil insanlığın vicdanı, Halle ve Hanau'da kurşunlara hedef olan sadece canlar değil toplumsal barıştı. Biz toplumsal barışın tüm iklimlerde hakim olması ve farklılıklarına rağmen tüm renklerin huzur ve barış içinde yaşaması için insanlık vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz."