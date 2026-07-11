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AK Partili Çelik'ten Srebrenitsa Soykırımı Anması

AK Partili Çelik'ten Srebrenitsa Soykırımı Anması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız' ifadelerini kullanarak, soykırımın unutulmayacağını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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