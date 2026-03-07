AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Evran'dan üyelik çalışmalarına ilişkin açıklama

Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, teşkilat ve üyelik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Evran, yaptığı açıklamada, göreve devraldıklarında Lapseki'deki AK Parti'ye üye sayısının nüfusa oranla il genelinde üçüncü sırada olduğunu belirterek, yapılan yoğun saha çalışmaları ve vatandaşlarla kurulan birebir temaslar sayesinde bu tablonun olumlu yönde değiştiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla partiye gönül köprüleri kurarak 548 yeni üye daha kazandırdıklarını anlatan Evran, şöyle konuştu:

"Bu ivmeyle nüfusa oranla il genelinde Lapseki olarak birinci sıraya yükselmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, teşkilatımızın azmi, emeği ve dava bilinciyle yürüttüğü kararlı çalışmanın bir sonucudur. Bizlere güvenen, aramıza katılan ve bu kutlu yürüyüşte bizimle omuz omuza olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Lapseki teşkilatı olarak durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman Lapseki ve milletimiz için daha iyisini yapmaktır."