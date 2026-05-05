AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, NEVÜ'de konferansa katıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen konferansa katıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Savaş ve Şiddet Sarmalında Yapay Zeka ve Kültürel Dönüşüm" konulu konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Mavruk'un yaptığı programda konuşan Böhürler, günümüzde savaşların yalnızca sahada değil, aynı zamanda dijital platformlarda ve algoritmalar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Yapay zekanın karar alma süreçlerinde giderek daha etkili hale geldiğini kaydeden Böhürler, bu dönüşümün kültürel ve insani boyutları olan çok katmanlı bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Böhürler, yapay zekanın savaş stratejilerinden kamuoyu oluşturma süreçlerine kadar etkin şekilde kullanıldığını dile getirerek, bu durumun etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Soru cevap bölümünün ardından sona eren programa, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Bayram Deviren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güngör Tanç, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
