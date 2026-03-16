Ayasofya'da 300 Bin Hatm-i Şerifin Duası Yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası, Ayasofya-i Kebir Camii'nde düzenlenen programla yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası, düzenlenen programla yapıldı. Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü ve Rabia İlhan ve çok sayıda kadın kolları teşkilat mensubu katıldı.

'MAZLUM COĞRAFYALARIN REFAHA KAVUŞMASI İÇİN DUALARDA BULUNACAĞIZ'

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Teşkilatlarımızdan okunan hatimlerin sayısını özellikle istedik. Bugün itibarıyla 300 binden fazla hatmimiz oldu. Bu hatimlerin duasını yapmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya geldik. Tüm İslam alemi, Müslümanlar ve mazlum coğrafyaların huzura ile refaha kavuşması için dualarda bulunacağız. Vatandaşlarımızla her daim bir aradayız. Ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın halini, hatırını sorduk; taleplerini dinleyerek hepsini not aldık. Bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle hayata geçiriyoruz. Dolu dolu bir Ramazan geçirmemizi sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi evlatlarımıza bayram sevincini yaşatmak adına bayramlık kıyafetlerini hediye edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı