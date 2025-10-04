AK Parti İstanbul Teşkilatı, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri havalimanında karşıladı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve teşkilat üyeleri, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakla gelen 36 Türk, 23 Malezyalının olduğu toplam 137 kişi, havalimanında aileleri başta olmak üzere bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistleri karşılayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlarını feda edecek duyarlılıkla yola çıkan aktivistlere teşekkür etti.

Özdemir, aktivistlerin büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, "Karşılarında siyonist ve katil bir devletin varlığını bilerek yola çıktılar ve onları da ölüme gönderen ailelerinin uğurlamasıyla böyle bir yolculuğu kat etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin sağ salim İstanbul'a geldiklerini söyleyen Özdemir, "Son süreçte yürütülen diplomasi, Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hamas'ın iyi niyeti inşallah sonuç verir diye ümit ediyoruz. Kalıcı bir barış, Filistin halkının refahı ve huzuru inşallah tesis edilir diye ümit ediyoruz. Biz bu mücadelenin ve vicdanın tarafı olarak bir duruş sergiliyoruz." dedi.

Özdemir, AK Parti teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de aktivistleri karşılamaya geldiğini ifade etti.

İsrail'in şımartıldığı ülkelerce bugüne kadar yolculuğuna devam ettiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki Filistin halkının direnişi sonuç verecektir. Tüm dünyadaki vicdan sahibi insanların sesinin tek bir ses olduğunu ve dünyanın her tarafında bu haykırışın var olduğunu gördük. Herhangi bir din ayrımı gözetmeden, her dinden, her ırktan, her ülkeden vicdanın sesinin de bir taraf olduğunu burada görmüş olduk. Bu da aslında dünyanın geleceğine dair önemli bir işaret fişeği oluşturmuş oldu. 80 yıldır zulmeden siyonizmin de gerçek yüzünün tüm dünya tarafından görülmesine de bu süreç vesile oldu. Ümit ediyoruz ki dünyadan yükselen bu ses İsrail'in durmasına, oradaki Filistinli kardeşlerimizin inşallah refaha kavuşmasına vesile olacaktır."

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden duruşunu tüm dünyaya haykırdığını belirterek, bu duruşun arkasında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydetti.