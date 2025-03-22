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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

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Abdullah Özdemir, Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye'nin geniş kültürel coğrafyasına vurgu yaptı ve AK Parti belediyelerinin sunduğu hizmetleri öne çıkardı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi'de "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'ndaki programda Özdemir, alanda kurulan şehirlerin stantlarını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Özdemir, Sultangazi'nin Türkiye'nin bir özeti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başkanımız, gönül coğrafyasına hitap eden duruşunu sadece burada değil, Rumeli ve Balkan coğrafyasındaki iftarlarıyla da göstermiş oldu. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. O coğrafyada soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin hasretle bizleri beklediği, bizlerin oralarda olması adına çok büyük mutluluklar beslediğini bilen bir kardeşinizim. Ramazan ayı AK Parti belediyelerimizin farkını ve kalitesini de ayrıca ortaya koymasına vesile oldu."

Özdemir, AK Parti belediyeleri sayesinde İstanbul'da dolu dolu bir ramazan ayı geçirildiğini kaydetti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da iki gündür gönül coğrafyasındaki soydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

İlçedeki sosyal yardımların, etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin devam ettiğini anlatan Dursun, "Sultangazi'de bulunan güzel insanlar, aradığı her şeyi bulsun ve biz onlara hizmet edelim gayesiyle koşturuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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