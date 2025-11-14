AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu ziyaret ederek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan 2027-2028'de çok daha farklı bir ses beklediklerini ifade etti.

Sevgilioğlu ise göreve geldikleri günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Kastamonu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği yönetimde olacağına dair sözümüzü verdik. Gece gündüz demeden sizlerin izinizde, teşkilatımızın doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "yerel yönetimler" temalı "İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" dediğini anlatarak, "Kastamonu Belediyesine yuvalandılar' olarak biz bunu anladık. Belediyeyi mi partiye taşıyacaklar, partiyi mi belediyeye taşıyacaklar diye merak ederken gördük ki belediyeyi partiye taşımışlar. Aldığımız bilgilere göre, belediye bürokratlarının toplantılarını partilerinde yapıp, 'yuvamız' kavramını hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise AK Parti'nin yerel yönetim alanında dünya markası olduğunu belirterek, "AK Parti'nin yerel yönetim kültürü sürekli zinde kalmayı, gönüllere girmeyi, baki eserler üretmeyi gerekli kılar. Kayırmacılıktan, ötelemecilikten, iltimastan uzak durmayı şart koşar. Kayıran, öteleyen, iltimasçı ana muhalefet yerel yönetimlerinin hali ortada. Eser kuleleri AK Parti'de, para kuleleri ana muhalefet partisinde." diye konuştu.

Abdullah Özdemir ise Kastamonu'da partililerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın partimizi kurduğu 2001 yılından hemen sonraki yıl, 2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemizin tarihi ve talihi değişmeye başladı. Havalimanları, tüneller, barajlar ve ülkemizin tamamına şehir hastaneleri yapıldı. Şehir hastanelerini ana muhalefet partisi çok eleştirmişti. Pandemi döneminde şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 75 yıllık hizmetlerin kat kat fazlasını AK Parti'miz yerine getirmiş oldu." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ile partililer katıldı.