Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu ziyaret ederek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan 2027-2028'de çok daha farklı bir ses beklediklerini ifade etti.

Sevgilioğlu ise göreve geldikleri günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Kastamonu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği yönetimde olacağına dair sözümüzü verdik. Gece gündüz demeden sizlerin izinizde, teşkilatımızın doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "yerel yönetimler" temalı "İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" dediğini anlatarak, "Kastamonu Belediyesine yuvalandılar' olarak biz bunu anladık. Belediyeyi mi partiye taşıyacaklar, partiyi mi belediyeye taşıyacaklar diye merak ederken gördük ki belediyeyi partiye taşımışlar. Aldığımız bilgilere göre, belediye bürokratlarının toplantılarını partilerinde yapıp, 'yuvamız' kavramını hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise AK Parti'nin yerel yönetim alanında dünya markası olduğunu belirterek, "AK Parti'nin yerel yönetim kültürü sürekli zinde kalmayı, gönüllere girmeyi, baki eserler üretmeyi gerekli kılar. Kayırmacılıktan, ötelemecilikten, iltimastan uzak durmayı şart koşar. Kayıran, öteleyen, iltimasçı ana muhalefet yerel yönetimlerinin hali ortada. Eser kuleleri AK Parti'de, para kuleleri ana muhalefet partisinde." diye konuştu.

Abdullah Özdemir ise Kastamonu'da partililerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın partimizi kurduğu 2001 yılından hemen sonraki yıl, 2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemizin tarihi ve talihi değişmeye başladı. Havalimanları, tüneller, barajlar ve ülkemizin tamamına şehir hastaneleri yapıldı. Şehir hastanelerini ana muhalefet partisi çok eleştirmişti. Pandemi döneminde şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 75 yıllık hizmetlerin kat kat fazlasını AK Parti'miz yerine getirmiş oldu." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.