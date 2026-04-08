AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu'ndan Akçakoca Belediye Meclisinde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

Ak Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın meclis toplantısındaki ifadelerine ilişkin düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu bildirerek, bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu belirtti.

Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisinde önceki gün yaşanan tartışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğunu anlattı.

Belediye meclislerinin, milletin iradesini temsil eden, ortak aklın ve istişare kültürünün hakim olması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Şengüloğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede önceki gün Akçakoca Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında maksadını aşan bazı ifadelerin, meclisimizin ve Akçakocalı hemşehrilerimizin iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizin saygınlığına ve kişisel hukukuna zarar verdiği görülmüştür. Dünkü meclis toplantısına katılımımızın temel amacı, herhangi bir gerilimi büyütmek, siyasi üstünlük kurmak ya da algı oluşturmak değil, aksine, karşılıklı saygı ve sağduyu zemininde süreci daha fazla uzatmadan ve geri dönüşü zor olan noktalara ulaşmasına fırsat vermeden sükuneti sağlamaktır."

Şengüloğlu, Albayrak'ın meclis toplantısında önceki ifadelerine ilişkin bir düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu ve bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, siyasi huzur ve hizmet birlikteliği adına, bozulmaya doğru giden ilişkilerin yeniden normale dönmesi adına çok kıymetlidir ve Akçakoca'nın hayrına olmuştur. AK Parti grubu olarak siyasi nezaketimizden asla taviz vermeyeceğimizi net şekilde ifade etmek istiyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Akçakocalı hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz."