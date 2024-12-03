Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 CHP lideri Özel'in Suriye'deki çatışmalarla ilgili tavrı netleşti

CHP lideri Özel'in Suriye'deki çatışmalarla ilgili tavrı netleşti
Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Yüzükteki mesaja dikkat

AK Parti Gölyaka Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Gölyaka Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları’nın 7. Olağan Kongresi, yeni başkan Ferda Atasoy'un seçilmesiyle tamamlandı. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kadınların siyasetteki önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Leyla Argüz Ersoy, görevini Ferda Atasoy'a devretti.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Ersoy'a verdiği emek ve gayretler için teşekkür etti.

Atasoy'a da başarılar dileyen Şengüloğlu, "Kadınları dışlayan bir siyasetin başarılı olması, milletle buluşması ve ülkeye hizmet etmesi mümkün değildir." dedi.

Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
img

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur
img

Bu kareden saniyeler önce çok başkalardı
img

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması! (3 Aralık Salı)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.