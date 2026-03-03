Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Efkan Ala, İsrail yönetiminin basın mensuplarına yönelik saldırılarını kınayarak, gözaltına alınan CNN Türk muhabirinin serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrail yönetiminin basın mensuplarına yönelik sistematik saldırıları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail yönetiminin basın mensuplarına yönelik sistematik saldırıları kabul edilemez. Bu çerçevede, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın durumunu yakından takip ediyor, derhal serbest bırakılmaları için gerekli tüm girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
